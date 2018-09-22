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hükümlüleri na kaçarken yakalandı

'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen kişi, na kaçarken yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 11:07
FETÖ hükümlüleri yurt dışına kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy sınır taşında na kaçmaya çalışan bazı kişiler olduğunu tespit etti.

Ekiplerce Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişilerin / üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü M.K, eşi ve iki çocuğu ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı hapis cezası kesinleşen O.D. olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen M.K. ile O.D. cezaevine gönderilirken, M.K'nin eşi ve iki çocuğu serbest bırakıldı.

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FETÖ hükümlüleri yurt dışına kaçarken yakalandı
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