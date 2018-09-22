Gerilim düşürülmeli

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan
Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'un davetlisi olaraks gittiği Bakü'de, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıldönümü özel oturumuna katıldı. Konuşmasının ilk bölümünü Azerbaycan Türkçesiyle yapan ve büyük alkış alan Yıldırım, "Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan ise Türkiye" dedi. Milletvekili seçildiği İzmir'in, Bakü ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Yıldırım, kardeşlik hukukuna dayanarak kendisini aynı zamanda Bakü milletvekili saydığını, Azerbaycan'ı öz vatanı olarak kabul ettiğini söyledi. Azerbaycan ve Türkiye'nin kader ortağı olduğunu, iki devletin 100 yıl önce tarih sahnesinden silinmemek için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Yıldırım şunları söyledi:
Anadolu ve Kafkaslar'ın herc-ü merc olduğu yıllar, iki devlet için de izmihlal ve istiklal yılları olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türk devletleri tarihine emsal teşkil eden cumhuriyet tecrübesiyle 100 yıl önce tanışmıştır. Azerbaycan'ın günümüzdeki ulaştığı inkişafta da Milli Meclis inkar edilemez bir paya sahiptir. 1991'de ikinci bağımsızlığını elde eden Azerbaycan, siyasi istikrara kavuştuktan sonra büyük bir ekonomik atılım gerçekleştirdi.
Türkiye, tarihinin her döneminde Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Kendi milli mücadelesini verdiği yıllarda dahi Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için destek vermiştir. 100 yıl önce Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Azerbaycan'ın imdadına koştu.
Dünya çalkantılı bir dönemden geçiyor. Ülkeler arasındaki ilişkiler yakın tarihte görülmedik şekilde çetin vaziyette. Dünyada gerilimin düşürülmesine ihtiyaç vardır. Azerbaycan ve Türkiye bu konuda iyi birer örnektir. İki ülke arasındaki yapıcı, kararlı ve istikrarlı iş birliği, ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sunmaktadır. Azerbaycan'ın barışı, huzuru ve güvenliği takdire şayandır. Farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu topraklar, Kafkaslardaki diğer devletlere de misal olmaktadır.
İşgal altındaki Yukarı Karabağ
meselesine kalıcı çözüm bulunmadan Kafkaslarda çatışma riskini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız çekilmelidir.
TBMM Başkanı Yıldırım, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüştü, fidan dikti. CUMA NAMAZINI TÜRK ŞEHİTLİĞİ CAMİSİ'NDE KILDI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde cuma namazı kıldı. Yıldırım'a, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de eşlik etti. Yıldırım, namaz sonrasında cemaate, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen aşureyi dağıttı. Yıldırım, "Dağlık Karabağ
sorununun uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü dikkate alınarak çözülmesi yegane yoldur. Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Burada bin 132 şehidimiz var. Türkiye'nin hudutları dışındaki en büyük şehitliği burada. Bu camide cuma kılma bahtiyarlığına eriştik" dedi.
TBMM Başkanı Yıldırım, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümü töreninden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile bir araya geldi.