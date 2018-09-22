MHP lideri Bahçeli MHP Kadın Kolları İstişare Toplantısı'nda önemli mesajlar

MHP Kadın Kolları İstişare Toplantısı'ndan konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi. Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KADINLARIMIZIN ÜSTLENECEĞİ GÖREVLERE BAĞLIDIR"

Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kol kanat gerendir. Toplumsal huzur ve refahın şartı cinsiyetçi saplantının kenara itilmesidir. Kadının yok sayıldığı, hor görüldüğü, dışlandığı ve ötekileştirildiği toplum geridir. Kadının aile ve toplumsal uyumun ahengidir. Aileyi ayakta tutan kadındır. Kadın vatandır. Kadın ülkedir. Kadın gelecektir. Kadın gelecek nesillerin güvencesidir. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın tüm alanında kadının izi ve etkisi görülmek isteniyorsa kadına şiddet sona ermelidir. Kadınlarının yüzü gülmeyen bir toplumun geleceği umutla karşılaması imkansızdır. Kadın hakları üstün körü geçilmektedir. Kadın sadece bir güne hapsedilecek bir konu mudur. Kadın ile şiddet, cinayet ve istismar konuları yan yana gelmeyecek şekilde rafa kaldırılmadır. Tarihe baktığınızda Türk kadının ne kadar asil olduğunu görürsünüz. Türkiye'nin geleceği kadınlarımızın üstleneceği görevlere bağlıdır."

MHP lideri Bahçeli'den önemli mesajlar!

RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI: SOÇİ GÖRÜŞMESİNDEN ÇIKANLAR MEMNUNİYET VERİCİDİR

"Televizyonların canlı yayınladığı Tahran zirvesinde, Erdoğan'ın İdlib'de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemli ve değerlidir. 20 Eylül'deki MGK'da alınan kararlar da doğrudur, desteğimiz tamdır."

"Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir. Ülke olarak arzumuz, Suriye'de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rusya lideri ile Soçi'de buluşmuş ve İdlib'i görüşmüştür. Bu görüşmeden çıkanlar memnuniyet verici olmuştur."

İdlib'de oluşturulan 20 kilometrekarelik güvenli bölge, İdlib halkının huzuru için kapı aralamıştır. Suriye'de barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır. Soçi'de alınan kararlar, Tahran zirvesinin devamı olarak görülmüş, Cenevre'de Türkiye'nin elini güçlendirmiştir. Soçi mutabakatının ardından Rus uçağının düşürülmesi dikkatlerden kaçmamıştır.

"AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR"



ABD'nin terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmediğinin altını çizen Bahçeli, "ABD gerçekten bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla, ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır. Üstelik bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak samimiyetsizliğini açıkça göstermiştir. Buna karşılık yapılacaklar bellidir. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun ve insanlık dışı her örgütle kararlı mücadele şarttır ve kaçınılmazdır. Teröristler sınır ötesinin hangi bölgesinde bulunursa bulunsun imha edilmelidir. Hangi isim altında yer alırsa alsınlar kafaları koparılmalıdır. ABD'nin kurnazlığı hiçbir fayda etmeyecek ve kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edecektir. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmesi, bu operasyonlar ile sözde elebaşlarının imha edilmesi memnuniyet vericidir. Son 45 gün de yurt içi ve sınır ötesinde 366 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanı tarafından açıklanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı bu operasyonlar bölgemizde hiçbir terör örgütünü barındırmama kararlılığının bir göstergesidir. Buna karşın Irak'ın Türkiye sınırı boyunca asker konuşlandırması ise dikkat çekicidir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır? Irak'ın sınırlarımız boyunca asker konuşlandırmasında ABD'nin rolü var mıdır? Bu soruların cevapları aynı zamanda bölgesel istikrar açısından kimlerin samimiyetle mücadele edip etmediğinin de delili olacaktır. İdlib krizinin çözümü için katil Esad ile işbirliği ya da görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler de akıllarını başlarına almalıdır. Terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye'yi eline kan bulaşmış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir. Suriye'nin huzur ve istikrarı için Türkiye tüm gayretiyle mücadele etmektedir. Milli bekamızın savunulması kararlı ve tavizsiz ölçüde sürdürülmektedir. İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları da bu kapsamda görevini başarıyla icra etmektedir. Suriye'nin geleceğinde ise tek söz sahibinin Suriye halkı olduğu asla unutulmamalıdır. Ve de zalim Esad'la gidilecek hiçbir yer yoktur, olamayacaktır" mesajını verdi.