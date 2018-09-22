Son dakika: İşte MHP'nin af teklifi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'nin af teklifini açıkladı. MHP'nin af teklifine göre;

İşte MHP'nin af teklifi!

-19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim.

-Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı.

-Cinayet, cinsel , Kadın – çocuklara yönelik suçlar kapsam dışı.

- Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı.

"162 BİN HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK"

Teklif Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü faydalanacak

"19 MAYIS 2018 TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

Yasama organının ceza hukuku ile tamamlayıcısı olan infaz hukuku alanında bazı fiillerin suç olarak tanınması veya suç olmaktan çıkarılması, cezaların belirlenmesi konularında kamu yararı gözeterek düzenleme yapma, takdir hak ve yetkisi bulunmakta olduğunu anımsatan MHP'li Yıldız, "Kullanılan bu yetkilerin Anayasa, evrensel hukuk kuralları ve ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerle uyumlu olma esası şarttır. Cezaevleri ve infaz hukuku ile ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemler 2018 yılının Mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından ifade edilmiştir. Bu itibarla Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli hareketi başlatma tarihi olan 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar kapsam dışı bırakılmıştır" diye konuştu.

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