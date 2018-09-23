Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere özel uçak "CAN" ile ABD'nin New York şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sinem Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi Başak Yalçın ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a New York ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, 23-26 Eylül tarihlerini kapsayacak.

ABD'DE TÜRKLER ERDOĞAN'I BEKLİYOR

New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonun önünde toplanan Türkler yoğun kalabalık oluşturdu.



Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York'ta konuşma yapacağı salonun önünde toplanan Türkler, sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.