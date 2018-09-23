HASAN BASRİ YALÇIN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Kim ne derse desin. İdlib artık Türkiye'nin kontrolüne girmiştir. Hem de tek kurşun sıkmadan. Soçi mutabakatına dayanarak Türkiye hem sınırları muhafaza edecek hem içeriyi idare edecek. Böylece Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan oldukça geniş bir bölgeye yayılmış olacak.

Daha önce de yapmışlardı. Şimdi de yapıyorlar. Türkiye'nin başını belaya soktuğunu ima ediyorlar. Fırat Kalkanı başladığında "bunun bedeli ağır olur" diyorlardı. "Amerika hesap sorar" diyorlardı. Öyle olmadı. Türkiye Amerika'ya rağmen girdi. DEAŞ'ı temizledi. PYD'nin önünü kesti. Şimdi bölgeyi siyasi ve ekonomik açıdan inşa ediyor. Sonra Zeytin Dalı gündeme geldi. "Rusya müsaade etmez" dediler. "Türk ordusu saplanıp kalır" dediler. "Amerika Afrin'i korur" dediler. Hiçbiri olmadı. Amerika "bizi ilgilendirmez" demek zorunda kaldı. Rusya razı oldu. Türkiye iki ay içinde 4000 teröristi imha etti. Afrin'i boydan boya temizledi. Şimdi siyasi düzen kuruyor.Sonra İdlib'e geldi. Aynı koro aynı sesler... "Rusya'dan kurtuluş yok" dediler. "Rusya çok kararlı" dediler. "Yolun sonu" dediler. Tahran'da "Astana Süreci çöktü" dediler.

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