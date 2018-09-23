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ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası

tarafından ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikasına ilişkin yapılan açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay'la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz. Bu çerçevede, 73. marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile 'ta bir araya gelmiştir. , Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve 'u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir" denildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 19:53 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 20:08
Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası

tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: " ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay'la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz. Bu çerçevede, 73. marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile 'ta bir araya gelmiştir. Görüşmede ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir. Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve 'u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir."

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Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası
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