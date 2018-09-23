MHP’den af için 5 yıl şartlı indirim teklifi

MHP
Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin yarın TBMM'ye sunacağı "af teklifi" detaylarını açıkladı. Teklife göre 19 Mayıs 2018'e kadar işlenen suçlarda, 5 yıl şartlı indirim olacak. Tahliye olan hükümlü, bu süreçte tekrar suç işlerse indirim süresi iptal edilecek ve tekrar cezaevine girecek. Teklif yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlü düzenlemeden yararlanabilecek. Atatürk aleyhine suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara yönelik suçlar, terör, cinayet ve ormana karşı işlenen suçlar kapsam dışı olacak. Yıldız, teklifin bir genel af veya özel af niteliği taşımadığı için yasalaşması için nitelikli çoğunluğa gerek olmadığını salt çoğunluğun yeterli olacağını savundu.