Yerelde ittifak tabanda olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanan AK Parti
MKYK'da Türkiye gündemi ve yerel seçimler masaya yatırıldı. Bu kapsamda MHP
ile yapılacak ittifak görüşmeleri de gündeme geldi. Mart 2019'da yapılacak seçimlerde MHP ile yapılacak ittifak görüşmelerini yürütecek isimler de belirlendi. AK Parti'den görüşmeleri Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yürütecek. HAFTAYA BAŞLIYOR
Toplantıda, MHP ile yapılacak görüşmelerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı bilgisi de paylaşıldı. MHP ile yapılacak ittifakın genel hatları ile çerçevesi de çizildi. AK Parti'nin ittifak kriterleri şöyle: "Yerel yönetimlerdeki ittifakı, Cumhur İttifakı
'nın içinde, devamı gibi değerlendirilmeyecek, birbirinden ayrı tutulacak. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'dan sonra başlayan bir süreç ve yerel seçimlerdeki işbirliğinin üzerinde bir konu olarak değerlendirilecek. Yerel seçimlerde, nasıl bir ittifak yapılacak, MHP ile yürütülecek temaslarda karar verilecek. Kanunda karşılığı olmadığı için bunun alt yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda ilkeler belirlenecek. Hedef tabanda ittifakın sağlanması olacak. Ortaya çıkacak model bu çerçevede şekillenecek. Temaslar sonrası son kararı liderler verecek."
Toplantıda, Erdoğan daha önce sinyalini verdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütleri ile çalışan, bu nedenle kayyum atanan belediyelere ilişkin özel bir çalışma yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda toplumu kucaklayan bir söylem geliştirilecek. Bölgedeki teşkilat yöneticileri eğitimden geçirilecek. Vatandaşa hendek siyaseti döneminde bölgenin hali kitap, film ve broşürlerle anlatılıp toplumun hafızası tazelenecek, "Buraları HDP ve PKK'ya teslim etmeyin" denilecek.