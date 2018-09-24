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’ın celladı hastanede yakalandı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
DEAŞ’ın celladı hastanede yakalandı
Surıye'deki çatışmalarda ve PKK'lı militanların kesikbaşları önünde poz veren 'Ebu Eyup' kod adlı 'lı terörist Ahmet İsa (24) 'da tedavi için gittiği hastanede yakalandı. 2015'te Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) bölgesinde yaralanan İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son olarak geldiği hastanede de sağ bacağının kesildiği saptandı. Sorgusunda YPG'ye karşı savaştığını anlatan İsa, YPG'nin kendisi için 100 bin dolar para ödülü koyduğunu, kendi savaştıkları grubun "emirliğini" ise öldürülen Alman rapçi 'in () yaptığını söyledi. İsa, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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DEAŞ’ın celladı hastanede yakalandı
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