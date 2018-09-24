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sanığına tan ceza indirimi

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgiler dikkate alınarak 2 yıl 1 aya indirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 19:11
FETÖ sanığına etkin pişmanlıktan ceza indirimi

13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık E.D'nin örgütün deşifre edilmesine yönelik itiraflarda bulunduğu için hakkında kapsamında ceza indirimi uygulanmasını talep etti.

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Sanık E.D. savunmasında, tüm bildiklerini önceki aşamalarda anlattığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgileri dikkate alarak 2 yıl 1 aya indirdi.

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FETÖ sanığına etkin pişmanlıktan ceza indirimi
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