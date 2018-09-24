Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

'da, /'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında ihraç edilen subay ve astsubayların da olduğu 13 kişiden 10'u yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 14:28
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf asker ve ihraç edilen subay ile astsubayların da olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Ankara, Sakarya, Mardin, Kırıkkale, Balıkesir ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN