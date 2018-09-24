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'ın tutukluluk hali sürecek

Eski Milletvekili 'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 18:39
Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk hali sürecek

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksekdağ'ın yanı sıra avukatları ve bazı 'li milletvekilleri hazır bulundu.

Sanık Yüksekdağ'ın savunmasının ardından avukatları, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Avukatların ardından mütalaası sorulan iddia makamı, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti ile mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ın 'deki konuşma tutanaklarının istenilmesine, iddianame dayanağı olarak belirtilen ses ve görüntü kayıtlarının da bilirkişi incelemesine sunulmasına hükmetti.

Sanığın savunmasına sonraki celse devam edilmesini kararlaştıran heyet, Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçlamalar yönünden tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Kasım 2018'e erteledi.

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Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk hali sürecek
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