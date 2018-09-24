Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonunda 107 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda operasyon için düğmeye basan Başsavcılık, 21 Eylül'de tamamı aktif görevde 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubay olmak üzere 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 107 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından ek gözaltı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakemlik, şüphelilere ek gözaltı süresi verilmesine karar verdi.