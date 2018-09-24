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cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni cinayetinde ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davada, mahkeme heyeti değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değişen eski heyet başkanı , henüz tebligat yapılmadığı gerekçesiyle bugünkü duruşmaya başkanlık yaptı. Başkan Horasan, görev yeri değişikliğini soran gazetecilere "Görev yerim henüz tebliğ edilmedi. Bugün veya yarın edilebilir. Edildiğinde bu mahkemeden ayrılacağım" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 12:16
Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı , eski savcı , gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. 'nde 80'inci celsesi görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanıklardan, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Dink ailesini avukatları temsil ederken, duruşmayı Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değiştirilerek İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanan Mahkeme Başkanı , tebligat yapılmaması nedeniyle mahkeme heyetine başkanlık yaptı.

Duruşma dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Bugün bitiriyoruz, yarın devam ederiz, devam edersiniz" dedi. Duruşma yarına ertelendi. Duruşmanın ardından gazetecilerin görev yeri değişikliğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Horasan, "Bana görev yerim henüz tebliğ edilmedi. Bugün veya yarın edilebilir. Edildiğinde bu mahkemeden ayrılacağım" dedi.

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Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti
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