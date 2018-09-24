İşte Hazinedar’ın eseri: Batık belediye

İçişleri Bakanlığı'nca "Usulsüz ihale", "FETÖ
üyesi olmak" ve "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden alınan eski Beşiktaş
Belediye Başkanı Murat Hazinedar
'ın belediyeyi borç batağı içinde bıraktığının kanıtına SABAH ulaştı. Belediyede eşi Özlem Hazinedar'la birlikte paralel kadrolaşan Hazinedar'ın harcamaları, müfettişlerce tespit edildi. 2014'te koltuğu İsmail Ünal'dan sadece 8 milyon TL borçla devralan Hazinedar'ın belediyeyi 600 milyon TL borçlandırdığı ortaya çıktı. Hazinedar'ın yerine göreve gelen Tahir Doğaç, İçişleri Bakanlığı'na, "Belediyemiz finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için 70 milyon borçlanmaya ihtiyaç duymuştur" talebiyle bir yazı gönderdi. Bakanlığa yazılan yazının dosyasına ayrıca, vergi dairesi, SGK, İller Bankası, elektrik borç dökümü, personel ve piyasaya olan borç dökümü de konuldu. CHP Beşiktaş eski İlçe Başkanı Uğur Gedik'in yazdığı, 'Beşiktaş'ın Hazinedar'ı adlı kitabında da yer verdiği borç dökümü partide taşları yerinden oynattı. SABAH'a konuşan Gedik "Beşiktaş tarihinde bu kadar yağma hiçbir zaman olmamıştı" dedi. Harcama listesiyle ilgili soruşturma dosyasında Beşiktaş Belediyesi'nde çoğu harcamayı özel kalem müdürlüğüne atanan Murat Hazinedar'ın kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç ile Özlem Hazinedar'ın sekreteri olarak görev yapan ve özel kalemde çalışan Ayşe Çamur'un yaptığı görülüyor. Hazinedar'ın merhum annesi İlhan Hazinedar için yaptırdığı okulun açılışı için Ordu
'ya götürdüğü misafir ve akrabaları için alınan uçak biletleri belediye kasasından ödendi. 6.5 milyon TL'ye malolan İlhan Hazinedar Ortaokulu'nun tüm ödemesi, Beltaş Vakfı ve müteahitlerden alınan bağışlarla yapıldı. MEMLEKETİNİ İHYA ETTİ Kemal Kılıçdaroğlu
'nun İstanbul'da yaptığı toplantıların harcamaları, Ekmeleddin İhsanoğlu
için yapılan harcamalar, eşe dosta jest için verilen Beşiktaş-Arsenal maçı biletleri, KKTC seyahatleri ve imamlara verilen dua paraları belediye kasasından çıktı. Halk Tv
harcaması için listede "Belge ayarlanacak" şeklinde yazı yer aldı.
Hazinedar, memleketi Ordu'daki derneklere belediye kasasından toplam 733 bin 583 TL gönderdi.