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İstifa etti ve yönetimini topa tuttu "Hata yapan görevinden ayrılsın"

Ardahan Milletvekili , Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, CHP tabanının partide demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayet ettiğini belirterek, "lerde biz muhalefet olarak yenildik. Ciddi bir sorgulama içine girmemiz, öz eleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Hata yapanın görevinden ayrılması lazım." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 17:38
İstifa etti ve Kılıçdaroğlu yönetimini topa tuttu Hata yapan görevinden ayrılsın

Ardahan Milletvekili , CHP tabanının partide demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayet ettiğini belirterek, "lerde biz muhalefet olarak yenildik. Ciddi bir sorgulama içine girmemiz, öz eleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Hata yapanın görevinden ayrılması lazım." dedi.

Bir soru üzerine Yılmaz, 1 aydır arazide olduğunu, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini dinlediğini anlattı.

Öztürk Yılmaz istifa etti ve Kılıçdaroğlu yönetimini topa tuttu

CHP tabanının, partide demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayetçi olduğunu, bir öz eleştiri kültürünün kalmadığını savunan Öztürk Yılmaz, şunları kaydetti:

"GENEL SEÇİMLERDE YENİLDİK"

"CHP'nin kökleri Kuvayımilliye'ye dayanan, Atatürk'ün bütün devrimleri yaptığı bir partidir. Bu parti eleştiriden korkmayan bir partidir. Bir makam partisi değil ideal partisidir. Koltuk, rant partisi değildir. Bazı insanların, 'aman bir şey olayım' diye can attığı bir parti hiç değildir. Doğru noktada durmamız lazım. Doğru nokta, toparlanıp yerel lerde iktidar olabilmektir. Genel seçimlerde biz muhalefet olarak yenildik. Bunun özeleştirisinin açıkça yapılması lazım. 2 milletvekili seçimine, bir referanduma girdim. Üçünden de zaferle çıktım buraya geldiğimde boynumuz bükük. Bu partiyi birilerine belli makamlarda tutmak için mi bütün koşturmamız? Bizim ciddi bir sorgulama içine girmemiz, özeleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Hata yapanın görevinden ayrılması lazım. Ancak o zaman inandırıcı olabiliriz. Milletle inatlaşılmaz, milletin verdiği mesajı almayanlarlar millet ile ters düşer. Milletin oyu ancak millet dinlenerek alınır."

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