İtirafçı subay çark etti cezaevine atıldı

FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Yapılanması kapsamında mahrem imamlarla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen subay S.B. aylar sonra itirafçı olmaktan vazgeçti.

İFADESİNİ REDDETTİ, ASILSIZ İTHAMLARDA BULUNDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin 11 Aralık 2017 tarihinde avukatı nezaretinde kollukça ifadesine başvuruldu. Şüpheli FETÖ'nün deşifresi kapsamında beyanlarda bulundu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. S.B. bu çerçevede serbest bırakıldı.

Ancak aradan geçen süre içerisinde şüpheli S.B.'nin 20 Eylül 2018 tarihinde savcılığa bir dilekçe dilekçe daha verdi ve daha önce verdiği etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki ifadeyi reddetti. Şüphelinin kamu kurum-kuruluşlarını karalamaya yönelik asılsız ithamlarda bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli subayın bu şekilde örgüt adına eylemlerine ve örgüt üyeliği fiilinin arttırarak devam ettiğine hükmedildi. Şüpheli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklamaya sevk edildi.

İTİRAFLARINI REDDETTİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan şüpheli S.B., "Ben terörist değilim. Hiçbir terör örgütü ile bağlantım olmadı. Deniz Kuvvetleri'nde görevli subayım. Gemimizi elimizden geldiği sürece korudum. Verdiğim isimleri tanımamaktayım. Hepimize bu aramalar geliyor tanımadığımız numaralardan. Bu aramaların terörist ya da terör örgütü olacağını düşünmüyorum" dedi.

DEFALARDA ANKESÖRLÜDEN ARANDI

Hakimlikçe, şüphelinin TSK yapılanmasında faaliyet yürüten sivil imamlar tarafından ankesörlü telefon üzerinden İstanbul'daki bir büfeden ardışık şekilde 9 grup içerisinde arandığı ve ardışık olmayan şekilde 36 defa arandığı tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin defalarca İstanbul ve diğer illerde bulunan 18 sabit hattan arandığı da vurgulandı.

TUTUKLANDI

Aylar sonra itirafçı olmaktan vazgeçen S.B.'nin üzerine atılı 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu kaydedildi. Şüpheli atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.