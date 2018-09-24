Kaçak villanın duvarı için de dava açıldı

'CHP
'li Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'a bir kötü haber de yıkım ve para cezası verilen lüks malikânesinin yolu ihlal eden istinat duvarından geldi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB
)'nden yıkılması için gelen yazıya rağmen Hazinedar'ın imara aykırı duvarını yıkmayarak görevini kötüye kullandığı ortaya çıktı. Eski başkan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. HÜKME AYKIRI YAPI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Hazinedar'ın kamuya terk edilen alanda yetki ve nüfusunu kötüye kullanarak duvar yaptırmak suretiyle yaya kaldırımı ve yolun kullanımını engellediği, böylelikle kamu zararına sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Hazinedar hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verilmesine karar verildi. Hazinedar hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında ceza istendi. Eski başkan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.