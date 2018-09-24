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merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker 9 şüpheli adliyeye gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 12:01
Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde / silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda haklarında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, muvazzaf askerler E.İ, İ.K, B.Y, F.K. ve B.S, ihraç askerler O.D. ve Ö.K, eski asker E.Ö ile askeri öğrenci Ş.T.Y. adliyeye sevk edildi.

- Olay

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karabük merkez ile İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay'da belirlenen 17 adrese 21 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5'i muvazzaf asker 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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