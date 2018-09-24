Lice’de 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Diyarbakır
'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 2 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla ölü ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün Jandarma Komutanlığı'nca Akçabudak köyü mülki sınırları içerisinde operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Operasyon neticesinde 2 terörist, üzerlerinde bulunan 1 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 140 adet M-4 fişeği, 85 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.