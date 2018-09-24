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Son dakika: listedeki terörist öldürüldü

, 'deki operasyonlarda 'nın sözde sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 19:49
Son dakika: Mavi listedeki terörist öldürüldü

'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin listede aranan bölge sorumlularından "" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bingöl'de 15 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu kaydedildi.

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Son dakika: Mavi listedeki terörist öldürüldü
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