Son Dakika: 61 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÜST RÜTBELİLER VAR

Şüpheliler arasında Kara Kuvvetleri'nden 13 binbaşı, 12 yüzbaşı, Deniz Kuvvetleri'nden 24 üsteğmen, 7 teğmen, 5 astsubay yer alması dikkat çekti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin aktif görevde olduğu öğrenildi. Diğerler şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirlendi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlükleri'nce devam ediyor.

Başkent'te FETÖ operasyonu 61 gözaltı kararı