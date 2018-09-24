TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Af teklifini Meclis değerlendirir

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, Özbekistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
MHP'nin af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, şunları söyledi: "Ben TBMM Başkanı olmadan, partimin af konusundaki düşüncesini biliyorsunuz. Şu andaki sorumluluğum itibariyle benim Meclis'e gelecek tekliflerle ilgili görüşlerimin çok da Meclis'in çalışma sistemine uygun olmayacağını düşünüyorum. Ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler, Meclis'in mehabeti içerisinde değerlendirilecek, müzakereler yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir. MHP'nin bir süreden beri bu konuda zaten kamuoyuna mal olmuş beyanı var. Ve bunu şimdi teklifi dönüştürüp, somutlaştırıp Meclise sunacaklar. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa, bu da aynı şekilde işlem görecek. Tabii daha teklif sunulmadığı için ben detaylarını açıklamaya mezun değilim." TERCİHİMİZ UZLAŞMA
Meclis İç Tüzüğü'nün yeni sisteme uyarlanması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, 10-15 gün önce İç Tüzük ile ilgili partilere bir çağrı yaptığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşan bir teklif yok. Eğer Meclis açılmadan gelirse ona göre izlenecek yolu belirleriz. İç tüzük bir anlamda TBMM'nin anayasası niteliğindedir. Mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşma aranması hedefimizdir. Ancak bu mümkün değilse de demokrasinin kuralları işlemeye devam eder. Hiçbir iş çözümsüz kalmaz, ama tercihimiz uzlaşma yönündedir" dedi. YARGITAY KARARINI VERDİ
Yıldırım, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu
'nun tahliyesine ilişkin ise, "Yargıtay bir karar verdi. Şimdi bu karar üzerinde hukukçular tartışıyorlar. Farklı görüşler var ama bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Sayın Berberoğlu tahliye edilmiştir, serbest kalmıştır. Bu önemlidir" diye konuştu. YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU
TBMM Başkanı Yıldırım, Esenboğa Havalimanı
'na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasını görünce makam aracını durdurdu. Aracından inen Yıldırım biri polis 2 kişinin yaralandığı kazanın olay mahalline gitti. Yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı. Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kazazedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.