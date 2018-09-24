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Terörist adliyeye getirildi

Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist , Ankara Adliyesine getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 09:35
Terörist Yusuf Nazik adliyeye getirildi

Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist , Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, Terörle Mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek olan Nazik'in tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

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Terörist Yusuf Nazik adliyeye getirildi
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