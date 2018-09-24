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Yunan sınırında yakalandı, terörist başının akrabası çıktı

Bölücü terör örgütü ’nın elebaşı ’ın akrabası Edirne’de yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 17:19
Yunan sınırında yakalandı, terörist başının akrabası çıktı

Edirne'de, sınırında bulunan 1. Derece de 'hudut kartalları' tarafından yapılan operasyonda H.Ö. (28) isimli şahıs yakalandı. Hudut birlikleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri tarafından yakalanan H.Ö.'nün hain terör örgütü 'nın başı 'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

1. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkeze bağlı Doyran Köyü'nde 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 16.30 sıralarında alınan duyum üzerine, bölge bulunan Orhaniye Hudut Birliği personelleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerinin müşterek operasyonu sonucu 1. Derede askeri yasak bölge içerisinde 1 şahıs yakalandı.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN AKRABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yakalanan şahsın yapılan kimlik tespiti sonucu 'nın Halfeti ilçesine kayıtlı H.Ö. (28) olduğu ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 adet dava dosyasının mevcut olduğu ve bu dosyalardan birisinin devam ettiği' ayrıca şahsın PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu öğrenildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından H.Ö.'nün Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yunan sınırında yakalandı, terörist başının akrabası çıktı
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