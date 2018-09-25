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1,5 milyon ödüllü listede aranan kadın terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliği, hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristlerden birinin 1,5 milyonluk mavi listede aranan ‘’ kod adlı Raife Elmas olduğunu bildirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 07:56
1,5 milyon ödüllü listede aranan kadın terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İli Adaklı ilçesi Maltepe Köyü kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 BTÖ mensubundan birinin sözde üst düzey yönetici ve İçişleri Bakanlığı aranan listesinde Mavi kategoride yer alan kod adlı Raife Elmas odluğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütleri ile mücadelenin aralıksız devam edeceği de aktarıldı.
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1,5 milyon ödüllü listede aranan kadın terörist etkisiz hale getirildi
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