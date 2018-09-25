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Askeri personellere operasyonu: 10 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, üyesi oldukları gerekçesiyle 10 asker gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 12:27
Askeri personellere FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonunda, yakalama kararı çıkartılan 13 askerden 10'unun yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "FETÖ/ terör örgütü üyesi olmak suçundan 13 askeri personel hakkında ilimiz merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, operasyon neticesinde 10 askeri personel yakalanmıştır. Bu aşamada yakalanması mümkün olmayan 3 askeri personel hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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Askeri personellere FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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