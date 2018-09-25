Ferhat Tunç'a "Terör örgütü propagandası yapmak"tan 1 yıl 11 ay hapis cezası

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan Ferhat Tunç, hapse mahkûm edildi.

Hazırlanan iddianameye göre, sanatçı Ferhat Tunç, sosyal medya hesaplarından YPG'lilerin fotoğrafları ile Abdullah Öcalan ile ilgili, "Milyonlarca bir halkın önderim dediği Öcalan ile ilgili endişeler giderilmelidir, tecridin son bulması için..." şeklinde paylaşımlar yapmıştı. Tunç'un "PKK, KCK, YPG ve YPJ"nin propagandasını yaptığı ileri sürülerek hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sonunda Ferhat Tunç hakkında 9 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ferhat Tunç, "Sanatçılardan insanın umudunu, kederini yok sayması değil, bunu duyması, sahiplenmesi, bir biçimde ifade etmesi ve yeni olanaklar için ilham vermesi beklenmelidir" diyerek, suçlamaları kabul etmediğini, sözlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada yapılan yargılama sonrası Tunç, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.