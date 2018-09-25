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’cü istihbarat müdürü sahte kimlikle yakalandı

’den aranan eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, ’ta sahte kimlikle yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
FETÖ’cü istihbarat müdürü sahte kimlikle yakalandı
'da,? /PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, 'ta sahte kimlikle yakalandı. Hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan gözaltı kararı bulunan eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, gizlendiği evden çıkar çıkmaz, polis tarafından sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada üzerinden ağabeyine ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edilen FETÖ'cü eski polis müdürü, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. FETÖ zanlısı Özgür Nikbay'ın, önceki yıllarda da 1 yıl 7 ay cezaevinde kaldığı ve salıverildikten sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Ayrıca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 18'i aktif görevde 61 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla haberleştikleri belirlenen şüpheliler alınarak sorgulanmak için emniyete getirildi. Soruşturma sürüyor.
İstanbul'daki operasyonda da 21 şüpheli gözaltına alındı.
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FETÖ’cü istihbarat müdürü sahte kimlikle yakalandı
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