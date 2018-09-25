FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Ankara, Niğde, Amasya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf astsubaylar İ.A, E.Y, A.Y, A.D, O.T, D.S. ve O.K. ile kurum değişikliği yapan K.K, görevinden istifa eden S.K. ve görevinden ihraç edilen İ.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.