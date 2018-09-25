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: Yunanlara esir olsam bu zulmü yapmazlardı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Galip Mendi: Yunanlara esir olsam bu zulmü yapmazlardı
'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bir düğünden derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülen emekli Orgeneral , 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı. Ankara'daki davada şikâyetçi sıfatıyla ifade veren dönemin Jandarma Genel Komutanı Mendi, Tümgeneral Burhanettin Aktı'nın kızının Gazi Orduevi'ndeki düğününde nikâh şahitliği yaparken, emir subayı ve eski Konya Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş tarafından kaçırıldığını anlattı. Ermiş'in başına silah doğrulttuğunu, ellerine plastik kelepçe takıldığını belirten Mendi, şunları söyledi: "Kin ve nefretle kelepçeleri sıktılar. 'Yunanlara bile esir olsaydım bu muameleyi görmezdim' dedim. Daha sonra ayaklarıma da plastik kelepçe taktılar. Başıma siyah bere geçirdiler." Mendi, darbecilere "Siz çete misiniz, eşkıya mısınız" diye bağırdığını, emir subayına "Koynumda 8 yıl yılan beslemişim" dediğini söyledi.
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Galip Mendi: Yunanlara esir olsam bu zulmü yapmazlardı
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