‘Hiçbir cumhurbaşkanı Alevilere böyle yaklaşmadı

BUGÜN NELER OLDU

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanının Alevi vatandaşlara yönelik çalıştaylar yaptığını kaydeden Özdemir, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in ve ehlibeytin şehit edilmesi nedeniyle 4 senedir yoğun şekilde programlar düzenlendiğini söyledi. Özdemir, "Bu durum Alevi yurttaşlar tarafından çok güzel karşılanıyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarının hiçbiri İmam Hüseyin'in yası için böyle bir organizasyon yapmadı. Erdoğan, cemevleriyle ilgili yasal statünün yeri ve zamanı geldiğinde yerine getirileceğini söyledi. Oysa muhalefet partilerinin hiçbirinin seçim programında böyle bir şey yoktu" dedi. Özdemir, CHP'yi de "Neden her ilde aşure dağıtmıyorlar, neden cemevlerinde Muharrem iftarına katılmıyorlar?" sözleriyle eleştirdi.