Hırsızlık çetesi çökertildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, Bolu ve Muğla'da mağazalardan yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektronik eşya ile İstanbul'da ev ve oto hırsızlığı yaptığı ileri sürülen silahlı hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından kimliklerini ve adreslerini belirledikleri çete üyelerini yakalamak için İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çete lideri olduğu öne sürülen M.K ile R.Y, E.Y, Ö.O, M.K, E.T, M.T, M.F.T. ve F.T. gözaltına alındı.

M.F.T. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çete üyesi 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, önceden keşifte bulundukları adreslere sabaha karşı çalıntı araçlarla gittikleri, kar maskesi taktıkları, balyoz ve levyelerle kapısını kırdıkları mağazalardan elektronik eşya çaldıkları belirtildi.

Bu arada şüphelilerin gerçekleştirdiği bazı hırsızlık olayları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.