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İsmi gizli tutulan nın yatı 'te

'nın ilçesine gelerek körfezde demirleyen, ismi gizli tutulan nın İngiliz bayraklı 'Dusur' isimli süper lüks yatı, ilgi odağı oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 15:12
İsmi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının yatı Marmaris'te

İstanbul'daki bir tersanede 3 yıl önce, ismi sır gibi saklanan bir tarafından zevkine göre özel olarak yaptırılan 50 metre uzunluğundaki süper lüks yat, 'e geldi.

Tüm kamaraları jakuzili olan, son teknoloji cihazlarla donatılmış 5 suit odası ile 12 misafir ağırlayabilen 9 mürettebatın görev yaptığı yat, Marmaris açıklarında demirledi.

Personelinin etrafından kuş uçurtmadığı Dusur'un, gümrüklü limanda yakıt ikmali yapılmasının ardından Yunan adalarına hareket edeceği ifade edildi. Yatta, ismi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının bulunduğu kaydedildi.

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İsmi gizli tutulan Suudi Arabistanlı iş adamının yatı Marmaris'te
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