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merkezli operasyonu: 7 gözaltı

merkezli 5 ilde, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 15:34
Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Şubesi ekiplerince Malatya, , , ve 'ta belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aranan 7 kişi, gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgusuna başlandığı bildirildi.

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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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