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Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

'nın Manavgat ilçesinde polisin operasyonunda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 11:09
Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı tütün satanlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KOM ekipleri tarafından Aşağıpazarcı Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramada kıyılmış tütünle doldurulmuş 2 bin 480 makaron, 21 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 bin 575 gram bitkisel nargile melası, 57 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gümrük kaçağı tütünlerle ilgili şüpheli R.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu
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