Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait malzeme ele geçirildi

Osmaniye kırsalında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK üyelerine ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki özel harekat timlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında merkeze bağlı Küllü kırsalında toprağa gömülü halde M16 piyade tüfeğine ait boş şarjör ile bu tüfeğe ait 52 dolu fişek, 27 adet 100'er dolarlık banknot, bir adet hafıza kartı, not defteri ile yaşamsal malzeme bulundu.

Terör örgütüne ait malzemeler İl Jandarma Komutanlığına getirildi, arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.