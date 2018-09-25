TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Özbekistan’da evimizde gibiyim

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, resmi ziyaret için bulunduğu Özbekistan'da Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) 50 ambulans ve 20 mobil ofis araçlarının teslimi için düzenlenen törene katıldı. ANKARA NE İSE TAŞKENT O
Yıldırım törende yaptığı konuşmada, "Bizler aynı milletin evlatlarıyız. Bizim için Ankara ne ise Taşkent
de odur. Semerkant Bursa gibidir. Buhara Konya'ya benzer. Sizler Asya'nın incisi olan Özbekistan'da, bizler Anadolu'da olsak da muhabbetimiz eksilmemiş, ilişkilerimiz hiçbir zaman kopmamıştır. Bu yüzden Taşkent'e geldiğimiz andan itibaren kendimizi evimizde gibi hissettik" dedi.
Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi. Mirziyoyev, Özbek-Türk ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını vurgulayarak çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların bu tür ziyaretlerle sağlam temellere oturarak yapıcı bir işbirliğine dönüştüğünü söyledi. Yıldırım da Özbekistan'ın Mirziyoyev liderliğinde büyük bir gelişme ve kalkınma hamlesinden geçtiğini belirterek "Özbekistan'ın kalkınma seferberliğini destekliyoruz. Çünkü Özbekistan'ın zenginliği bizim zenginliğimizdir, Özbekistan'ın huzuru bizim huzurumuzdur" ifadesini kullandı.
Binali Yıldırım dün ayrıca Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile de görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.