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Zonguldak merkezli / operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ildeki operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 10:22
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınana 3'ü kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ""u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel K, Mehibe D, KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı İbrahim Ş. ile polis memuru Önder I, Funda K., Sadettin U, İknur G. ve Nazım K. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül'de Zonguldak, İstanbuAntalyalya, Osmaniye ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen 2 polis memurunun yanı sıra örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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