61’i asker 71 gözaltı kararı

FETÖ/PDY imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik İstanbul'daki operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen 36'sı muvazzaf 61 asker ve 10 FETÖ mahrem imamı hakkında bu sabah operasyon başlattı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcıları Can Tuncay ve Ergün Güçlü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Başsavcılıkça verilen talimat üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve 23 farklı ilde gözaltı ve yakalama çalışması başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında dijital delillere Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar gereği el konuldu. Muvazzaf ya da meslekle ilişkileri kesilmiş asker şüphelilerin İstanbul'daki 4 ayrı ankesörlü telefon üzerinden FETÖ'nün mahrem imamları ile ardışık aramalar ile ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri bildirildi.

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran TSK mensuplarına yönelik İstanbul'da Nisan ve Temmuz ayları ile 10 Eylül'de de operasyon düzenlenmiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddeden şüpheliler tutuklanmıştı. Örgüte ve örgütsel ilişkilerine ilişkin bilgi veren askerler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmışlardı.



