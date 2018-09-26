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'den 'ye teşekkürü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 'de ateşkesin korunmasına yönelik Soçi mutakatı sayesinde yeni bir katliamın engellendiğini belirterek, ve 'ya teşekkür etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 21:19
AB'den Türkiye'ye İdlib teşekkürü

Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde düzenlenen " Ev Sahipliğindeki Suriye Krizi Toplantısı" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Mogherini, Suriye'deki savaşın henüz bitmediğini ve savaşın bir kazananı olmayacağını kaydetti.

Suriye halkının en büyük bedeli ödediğine dikkati çeken Mogherini, "barışı kazanmak" için BM öncülüğünde siyasi ve müzakere edilmiş bir çözümün tek seçenek olduğunu vurguladı.

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"YENİ BİR KATLİAM ENGELLENDİ"

Mogherini, " ve arasında sağlanan anlaşma sonrasında 'de yeni bir katliamın engellenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldık. Türkiye ve Rusya'ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim." açıklamasında bulundu.

İDLİB MUTABAKATI ERDOĞAN’IN ZAFERİ

"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının üçüncüsünün, 2019 mart ayının sonlarına doğru düzenleneceği bilgisini paylaşan Mogherini, bu yıl düzenlenen ikinci konferansta, Suriye halkına insani yardım sağlama yönünde verilen vaatlerin yüzde 95'inin yerine getirildiğini ifade etti.

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AB'den Türkiye'ye İdlib teşekkürü
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