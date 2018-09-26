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'daki / davalarında karar

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hemşire ile örgüte ait kapatılan dershanelerde öğretmenlik yapan sanığa, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:41
Adana'daki FETÖ/PDY davalarında karar

'da / soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski hemşire ile örgüte ait kapatılan dershanelerde öğretmen olarak çalışan sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski öğretmen ve avukatı katıldı.

Aydemir savunmasında, ByLock kullanmadığını iddia ederek ''FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Bu yapıya ait dershanelerde öğretmen olarak çalıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık eski hemşire savunma yaptı. Sanık İnci de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme de sanıklar Fadime İnci ve Melike Aydemir'i ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydemir'in yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

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Adana'daki FETÖ/PDY davalarında karar
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