AK Parti’den af teklifine ‘onarıcı adalet’ formülü

AK Parti
, MHP
'nin bazı suçlar için 5 yıllık ceza indirimi getiren yasa teklifini nasıl yaklaşacağına ilişkin tavrını belirledi. Teklife, "tamamen karşıyız" ya da "tamamını destekliyoruz" gibi bir yaklaşım sergilenmeyecek. Teklifin kapsamı tek tek incelenecek. Destek verilecek maddeler belirlenecek. AK Parti kulislerinde, affın "onarıcı adalet" formülü ile yapılması da değerlendiriliyor. ONARICI ADALET
MHP'nin TBMM
Başkanlığı'na sunduğu af teklifi, TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılı başladığında ilgili komisyonlarda ele alınacak. Bu süre içinde partiler öneriye ilişkin tavırlarını da netleştirecek. AK Parti kulislerinde, bireysel suçlarda ceza indirimi için 'onarıcı adalet' formülü de değerlendiriliyor. Bazı ülkelerin hukuk sisteminde bu 'onarıcı adalet' sistemi uygulanıyor. Burada, kişisel suçlarda indirim gibi iyileştirici hükümlerden yararlanmak için mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. AK Parti kulislerinde, "Kişisel suçlarda kişilerin mağduriyeti giderilmeden ceza indirimine gedilmemeli. Suçlu ve mağdur uzlaşırsa ceza indirimi olmalı" görüşü de dillendiriliyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin af teklifini değerlendireceklerini bildirdi. Özkoç, "CHP, konuyu grup başkanvekillerinin nezdinde oluşturduğu hukukçularla değerlendirecek" dedi.