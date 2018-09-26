Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Karakuyu köyünde müstakil iki ayrı eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde 2 şahsın uyuşturucu bitkisi olan Hint keneviri yetiştirdiği ve satarak ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Ç. (51) ve B.Ç. (38) isimli şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Köyde 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde ve bahçelerde yapılan aramalarda 395 kök ekili Hint keneviri ve 4 bin 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, Ş.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.Ç. ise mahkemece serbest bırakıldı.

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