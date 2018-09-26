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’da operasyonu: 1 tutuklama

’da bir köyde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 395 kök Hint keneviri bitkisi ve 4 bin 750 gram kubar esrar maddesini ele geçirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:30
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Operasyon, 'ın merkeze bağlı Karakuyu köyünde müstakil iki ayrı eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, köyde 2 şahsın bitkisi olan Hint keneviri yetiştirdiği ve satarak ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Ç. (51) ve B.Ç. (38) isimli şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Köyde 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde ve bahçelerde yapılan aramalarda 395 kök ekili Hint keneviri ve 4 bin 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray İl Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, Ş.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.Ç. ise mahkemece serbest bırakıldı.

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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