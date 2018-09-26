‘Babamın fikri mirasını Erdoğan temsil ediyor’

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, Başkan Erdoğan'ın babasının fikri mirasını temsil ettiğini söyledi. Şahbaz New York
'ta Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili "İnsan onuru, merhamet ve toplumsal adalet adına konuşan böyle bir liderle bir araya gelmek, benim için büyük onurdur" sözleriyle değerlendirdi. Şahbaz, "İnsanlara Dr. Mehmet Öz
'ün ne kadar kibar, mütevazı ve tarafsız olduğunu görüyorsunuz değil mi' diye soruyorum. Farklı kökenlerden insanlar, kadınlar, çocuklarla görüşür. Asla bir ön yargısı yoktur. İşte insanlara 'Türkiye budur' diyorum.Türk halkı gerçekten kibardır, insanların renkleri, cinsiyetleri veya başka şeyleriyle ilgilenmezler" dedi. Türkiye'nin insani yardım çabalarına da değinen Şahbaz, "Bir ülkenin 3.5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor. Çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar var. Türkiye deyince aklıma kapılarını düşkün insanlara açmış bir ülke geliyor. Türkiye'nin savaş mağdurlarına gösterdiği muamele dünyaya örnek oluyor. Babam Malcolm X'in fikri mirası her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. İşte bu yüzden özellikle Erdoğan'ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra'nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu" dedi. MALCOLM X SOKAĞI JESTİ
İlyasa Şahbaz, SABAH'a yaptığı açıklamada "Erdoğan görüşmemizde Ankara'da bir sokağa babamın adının verileceğini belirterek beni açılışa davet etti. Muhtemelen bu yıl olacak" dedi. Selva ÜNAL/ SABAH