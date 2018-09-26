Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Banka gibi hücre evi

Banka gibi hücre evi

'te /'nin "gaybubet" diye adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında "mahrem imam"ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı - Adreslerde yapılan aramada, 395 bin lira, 4 bin 567 dolar ile 310 avro ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 18:18 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 18:19
Banka gibi hücre evi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin ekipleri, örgütün kullandığı ve dışarıyla herhangi bir bağlantısının olmadığı hücre evlerine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 395 bin lira ile 4 bin 567 dolar ve 310 avronun yanı sıra başkalarına ait nüfus cüzdanı ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem imamı"nın da yer aldığı 15 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Banka gibi hücre evi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN