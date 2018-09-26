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Başkan Erdoğan 'nda Trump ile ayaküstü görüştü

Başkan Erdoğan, ’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Trump ile kısa bir görüşme yaptı.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 01:52
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Trump ile ayaküstü görüştü

Başkan , Birleşmiş Milletler () 'na hitabı öncesinde ABD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti



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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Trump ile ayaküstü görüştü
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