Başkan Erdoğan'dan çok kritik açıklamalar

- Yaptırımlara rağmen İran'dan gaz alamaya devam edeceğiz.

- ABD'ye FETÖ dosyalarını gönderdik ama yargılamıyorlar

- Brunson olayının bizim ekonomimizle alakası yok.

- İdlib'deki radikal gruplar 'silahsızlanma bölgesi'nden çekilmeye başladı.



"YARGININ KARARLARINA SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"

Ben yargı mensubu değilim, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyım. Biz hukukta kuvvetler ayrılığını kabul ediyorsak, yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım.

Şu anda ismini andığınız zat; Türkiye'de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştır. Şu anda ise bu tutukluluk süreci içerisindedir. Ve rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargı kendisini eve çıkmaya müsaade etmiştir.

Ve tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirmektedir. 12 Ekim'de biliyorsunuz mahkemesi var. Ve 12 Ekim'deki mahkemede yargı ne karar verir, onu bilemem.

Tabi buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle Amerika'da olmuş durumda. Örneğin Amerika'da şu anda Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETÖ Amerika'dadır.

İRAN'DAN GAZ ALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yaptırımlara rağmen İran'dan gaz alamaya devam edeceğiz.

Brunson olayının bizim ekonomimizle alakası yok. Sıkıntı yakında aşılacak. Yüksek faize karşı birisiyim. Çünkü yüksek faiz oranları girişimcinin adımlarını olumsuz olarak etkiler. Finans sektörü yatırımcıya imkan hazırlaması gerekir ki üretim olsun. Üretim olursa ihracat olur. Ama şuandaki durum bu yüksek faiz uygulaması ile bir çözüm olacağınu düşündü Merkez Bankası. Temenni ediyorum ki Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşir. Yüksek faiz yüksek enflasyon getirir. Merkez Bankası kararları benim tasarrufumda değil.

Suriye'de Beşer Esed gücünü artırırsa barış imkansız hale gelir. İdlib'deki radikal gruplar 'silahsızlanma bölgesi'nden çekilmeye başladı.

YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM

Bu tabi Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ifadesidir. Merkez Bankası bağımsızlığının ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkartmıştır. Bunlar yine cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ama ben Türkiye'de herkes beni bilir. Yüksek faize karşı olan birisiyim. Şu anda burada yine söylüyorum. Yüksek faize karşıyım. Çünkü yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir.

Halbuki finans sektörü yatırımcıya, girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur. İstihdam olursa ihracat olur ve böylece bir rekabet alanının içerisinde hareketlenme olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde Merkez Bankası böyle bir kararı verdi. Temenni ederim ki o beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var. yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir. Şu anda da bu temenni ederim ki tersi olur.

RUSYA İLE İDLİB ANLAŞMASI…

Her şeyden önce Rusya ile Türkiye arasındaki bu 10 maddelik anlaşmanın içerisinde savunma bakanlarımızın imza altına aldığı bu muhtıra ile gerek Rusya'nın rejimi bu 15-20 kmlik bu koridora sokmaması, gerekse merkezde de bu radikal grupların Türkiye tarafından, Türkiye'nin kendi örgütleriyle; istihbarat gibi… Bunu kontrol altına alması, onların buralardan çıkışını sağlaması noktasında, daha doğrusu silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak. Bunun için gerekli adımları da atacağız.

Bunun için de şu anda bütün çalışmalar yürütülmektedir. Zaten özellikle de bu İdlib halkının beklentisiydi. İdlib halkı da bu süreci gerçekten çok çok huzurlu bir şekilde ve burada dönüşün başlamış olması ki, 50-60 bin kişi bu süre içerisinde geriye dönmüş vaziyette. Onların destekleriyle bu iş başarılacaktır.



