Bingöl’deki toprak yanması incelendi

Bingöl'ün Sancak Beldesine bağlı Sütgölü köyünde geçtiğimiz günlerde vatandaşlar araziden çıkan dumanları fark ederek, itfaiyeden yardım istediğinde olayın toprak altı yangını olduğu belirlenmişti. BÜ Coğrafya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vedat Avcı, bölgeye giderek inceleme yaptı. Avcı, yaptığı ilk incelemede yangının toprak altında bulunan bitki artıklarından oluştuğu üzerinde durduklarını söyledi.



Bölgede bir fay hattının bulunduğunu ancak yangınla bir alakası olmadığını vurgulayan Avcı, "Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasını gördükten sonra bu sahayı incelemeye geldim. Burada yaklaşık 15-20 dönüm gibi bir alanda, halk arasında toprak yanması diye tabir edilen bir olay yaşanıyor. Bu sahayı incelediğimizde buranın bir heyelan sahasını olduğunu müşahede ediyoruz. Yavaş bir kütle hareketi söz konusu. Öte yandan burası nemli bir alan olduğu için bitki artıkları zamanla çürüyünce toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. İlk bulgularımıza göre toprağın üst kısmını örten bu bitki artıklarının yanması ile meydana gelmiş bir durum. Şuan toprağın çok derinliklerinde bir yanma söz konusu değil. Tabi ki daha detaylı araştırmalar yapıldığında buradaki durumun nedeni tamamen ortaya çıkarılabilir" diye konuştu.



"KÖY HALKININ TEDİRGİN OLMASINA GEREK YOK"

Yangından dolayı köy halkının tedirgin olmasına gerek olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Avcı, "Toprak yanması diye tabir ettiğimiz olayın yerleşmelere, meskenlere sıçrama ihtimali yok. Dolayısıyla köy halkının tedirgin olmasına gerek yok. Tabi ki yerel yetkililerin olaya müdahale etmesi sonra derece önemli olacaktır. Bingöl Belediyesi'nden gelen ekipler, yangının yayılmasını engellemiş" ifadelerini kullandı.

Yarım asırdan fazla Sütgölü köyünde yaşadığını belirten Süleyman Tarkoci ise, "Ben 70 yaşındayım ve ilk defa böyle bir duruma şahit oluyorum. Burası eskiden bataklıktı şimdi ise kurumuş. Yangın, birkaç gün önce başladı ve ilk olarak 2 metrekarelik bir alan yanıyordu. Yangın, birkaç kuru merayı yaktı. Allah göstermesin gece olsaydı birçok mal zarar görebilirdi. Sorunun çözülmesini istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.